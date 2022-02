Bollwerk gegen Teuerung

Nun ist er fix: Der Forderungskatalog der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, kurz IG BCE. Den beschloss die Bundestarifkommission am Dienstag mittag auf einer digitalen Sitzung – einstimmig. Und darum soll es beim zunächst regionalen Verhandlungsauftakt der Tarifrunde 2022 in Hessen am 2. März gehen: mehr Kaufkraft, mehr Wertschätzung, mehr Sicherheit. Start auf Bundesebene wird am 21. März in Hannover sein.

Alles völlig legitim, betonte der Vizevorsitzende der IG BCE, Ralf Sikorski, am Dienstag auf jW-Anfrage. »Die Branche ist bestens ausgelastet und verdient glänzend«, so der Verhandlungsführer. Nicht nur das: Steigende Preise würden problemlos an Kunden weitergereicht. Nur, Beschäftigte hätten diese Option nicht, »sie sind der Teuerungswelle ungeschützt ausgeliefert«. Deshalb wolle die Gewerkschaft für ihre Mitglieder »ein Bollwerk gegen die Inflation err...