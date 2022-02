Verbrechen und Gedenken

Jährlich fliegen circa vier Millionen deutsche Touristinnen und Touristen nach Mallorca. Die Insel bietet tatsächlich alle Voraussetzungen für einen idealen Aufenthalt: herrliche Strände und verschwiegene Buchten, das Bergmassiv der Tramuntana mit den intakten Wäldern, freundliche Menschen und ein angenehmes Klima. Aber wie viele interessieren sich für die Balearen unter der Franco-Diktatur und nehmen heute die Wahrzeichen und Symbole des antifaschistischen Mallorcas wahr? So wird der 24. Februar als »Tag der Erinnerung« begangen.

Am Passeig del Born de Molinar im ehemaligen Arbeiterviertel El Molinar der mallorquinischen Hauptstadt Palma, das heute eins der beliebtesten Touristenziele ist, steht auf einem hohen Steinsockel die bronzene Büste einer jungen Frau. Am 5. Januar 2022 wurde dort vom balearischen Flügel der spanischen sozialistischen Partei (PSOE-PSIB) ein Bukett roter Rosen niedergelegt. Das Denkmal und die Würdigung sollen an die Ermordung der ...