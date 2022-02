Die Lage ist stets ernst

Einmal Master of Desaster, immer Master of Desaster? Oder ist Roland Emmerich doch noch entwicklungsfähig? Jein, muss die Antwort heißen. Im Gegensatz zu »Independence Day« (1996), »The Day After Tomorrow« (2004) oder »2012« (2009) ist »Moonfall« ein Weltuntergangsfilm, in dem es keine Massen toter Menschen zu sehen gibt, sondern lediglich die zerstörte Umwelt. Ist ja auch schlimm genug. Im Interview meint der mittlerweile 66jährige Stuttgarter, dass es nunmehr für ihn »effektiver« sei, in Katastrophenszenen nicht zu zeigen, wie Angehörige der Gattung Homo sapiens sterben. Statt dessen möchte er das Geschehen im Weltall lieber in Panoramaeinstellungen filmen, um sich so weit wie möglich von Details zu entfernen.

Die Story, die er in diesem Fall wieder mit dem österreichischen Drehbuchautoren und Filmkomponisten Harald Kloser entwickelt hat, ist im in Kanada unter strengsten Pandemieauflagen gedrehten, 140 Millionen US-Dollar teuren Sci-Fi-Thriller »Moonfal...