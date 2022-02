Rentenverschönerer des Tages: Robert Habeck

Neue Regierung, neue Nullvokabeln: Am Montag gab’s »Renteneintrittsfenster« und »Differenzverträge«. Ausgetüftelt hat die Blähworte vermutlich ein Marketingsprechknecht im Keller des Bundeswirtschaftsministeriums. Unter die Leute brachte sie dessen oberster Chef, Robert Habeck, in einem Handelsblatt-Interview. Gemeint ist mit ersterem, so der grüne Stahlhelmträger, »dass es auf einer freiwilligen Basis längere Lebensarbeitszeiten geben können soll«. Mit dem zweiten: »Den Unternehmen wird damit garantiert, dass sie für Produkte, die noch nicht marktgängig sind, die Differenz zum M...