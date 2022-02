Ansteckendes Kriegsgeschrei

Trotz der geographischen Entfernung nimmt in Lateinamerika die Besorgnis über die sogenannte Ukraine-Krise zu. Während einige Länder sich demonstrativ auf die Seite Russlands stellen, warnen Beobachter davor, dass USA und NATO im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela einen Konflikt nach ähnlichem Muster provozieren könnten. Als einziges Land Lateinamerikas ist Kolumbien assoziiertes Mitglied des Kriegsbündnisses und Washingtons engster Verbündeter in der Region. Anfang des Monats warnte US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, die eine führende Rolle beim Regimewechsel in der Ukraine gespielt hatte, in Bogotá davor, dass »Venezuela mit Unterstützung Russlands Truppen an der Grenze zu Kolumbien mobilisiert«, um Einfluss auf die dortigen Präsidentschaftswahlen im Mai zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund protestierte Kubas Außenminister Bruno Rodríguez am Sonnabend gegen »die Medienkampagne, die die US-Regierung gegen Russland entfesselt hat«, und erklär...