Zum Inhalt dieser Ausgabe | Grüner gegen »grünes« Gesetz Wirtschaftsminister Habeck will EEG-Umlage früher abschaffen – Umwelt- und Sozialverbände uneins Bernd Müller Der traut sich was: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG-Umlage, zeitiger abschaffen als geplant. Eigentlich sollte sie ab 2023 entfallen, wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden war, doch wegen der hohen Energiepreise ist nun der 1. Juli als Zeitpunkt anvisiert. Das sagte Habeck dem Handelsblatt (Montagausgabe). Eine Forderung, die zuletzt von allen Parlamentsfraktionen zu hören war. Weniger einig sind sich hingegen Umwelt- und Sozialverbände sowie Verbraucherschützer. Der Verbraucherzentrale-Bundesverband (VZBV) sprach sich am Montag dafür aus, die EEG-Umlage abzuschaffen. Ausreichend sei das wegen der hohen Energiepreise aber nicht, erklärte deren Teamleiter für Energie und Bauen, Thomas Engelke. Wenn der Strompreis auf diesem Wege gesenkt werde, dann müsse das auch tatsächlich in voller Höhe bei den privaten Haushalten ankommen. Die Abschaffung begrüßt hatte auch der Sozia...

