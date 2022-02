Gipfel der Bedeutungslosigkeit

Um die Bedeutung des EU-AU-Gipfeltreffens für Afrika einzuschätzen, ist eine kleine Presseschau in Südafrika, der stärksten industrialisierten Volkswirtschaft des Kontinents, hilfreich. Das Nachrichtenportal News 24 machte dort am Wochenende mit einer Geschichte über einen ehemaligen Geheimdienstchef auf, der seinen Lebenslauf frisiert haben soll. Die Wochenzeitung Mail & Guardian brachte einen Vorbericht zum anstehenden Korruptionsprozess des lange suspendierten Generalsekretärs der Regierungspartei, die Internetzeitung Daily Maverick eine Analyse der zweitgrößten Oppositionspartei des Landes. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen SABC machte schließlich mit einer Geschichte über Rassismus an Schulen auf. Der EU-Afrika-Gipfel: bestenfalls unter »Ferner liefen«.

Das Desinteresse hat nachvollziehbare Gründe. Seit Gründung des AU-EU-Gipfels im Jahr 2000 haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zahllose Konzepte für den aus ihrer Sicht »Chancenk...