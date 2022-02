Nächster Versuch. Die Olympischen Winterspiele sollen nach Deutschland kommen

Der feuchte Traum großkopferter Sportfunktionäre geht von vorne los: Die olympische Winterspiele sollen mal wieder nach Deutschland kommen. Die Zweifel an einer neuen Bewerbung sind nach den vielen schlimmen Rückschlägen der vergangenen Jahrzehnte selbstverständlich groß. DOSB-Präsident Thomas Weikert hat die Nase aber immer noch nicht voll, stellte prompt einen neuen Anlauf in Aussicht. »Es ist an der Zeit, vernünftig, langsam und sorgfältig heranzugehen, wie wir eine Bewerbung wieder auf den Weg bringen«, sagte er in der Bilanz-PK des Deutschen Olympischen Sportbundes: »Vielleicht ist 2030 zu früh, aber danach steht alles offen.« Gespräche in China bestätigten, dass einer deutschen Kandidatur Sympathie entgegengebracht würde. Eine Bewerbung sei »realistisch«, aber: ...