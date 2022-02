Dildo in Reichweite

Gisela streifte durchs schäbige Neubauviertel und hatte Pickel, aber auch eine selbstauferlegte Grazie, und sie manövrierte ihren ungelenken Körper durch das trübe Fahrwasser der Gedanken zweier sie belauernden Jungs. Anke Stelling hatte »Gisela« als Roman geschrieben, und Isabelle Stever hatte ihn verfilmt. An »Das Wetter in geschlossenen Räumen« war nicht nur der Titel toll. Der Film hatte viel von dem, was Isabelle Stever konnte und niemand sonst tat und weswegen ihre Filme zu Unrecht sowenig wahrgenommen wurden. Ihre Räume waren keine fernsehdramaturgischen Asservatenkammen, sie hatten Stil. Ihre Frauenfiguren Chuzpe. Gestandene Frauen, die soffen und sich kleiden und sich Männer nehmen konnten, deren Alter persönlich unwichtig und gesellschaftlich irrelevant war. Stever war keine Tochter aus reichem Hause, die die Krümel an den immer sprachlosen Familienfrühstückstischen hin und her schiebt. Stever war genuin Westberliner Rock ’n’ Roll.

Und jetzt hock...