Ausstellungsprojekt des Tages: DDR

Unruhe unter den Fachleuten für die korrekte Sicht auf die DDR-Geschichte: Es häufen sich private Ausstellungen, die von definitiv nicht zuständigen Rentnern zusammengetragene Hinterlassenschaften der DDR zeigen. Der MDR berichtete am Wochenende über eine, die seit Januar ein Mann namens Klaus Horn in der einstigen Gaststätte »Deutscher Hof« in Erfurt betreibt. Für fünf Euro Eintritt gibt es mehr als 14.000 Objekte zu sehen, darunter »Pionierwimpel, Uniformen und Speisekarten der Mitropa«.

Das war so nicht bestellt. Jedenfalls nicht von Jochen Voit, Leiter der Erfurter Gedenkstätte Andreasstraße...