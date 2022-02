Zum Inhalt dieser Ausgabe | Radioaktive Flut in Fukushima Japan: IAEA prüft Verklappungspläne von zerstörtem AKW. Abschließende Einschätzung im April Igor Kusar, Tokio Auch fast elf Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima nehmen die Vertuschungen und Skandale rund um den AKW-Betreiber Tepco kein Ende. Jüngstes Beispiel ist der Streit um den Umgang mit dem Wasser, mit dem der geschmolzene Reaktor gekühlt wird. Dieses radioaktive Kühlwasser lagert zur Zeit – zusammen mit Regen- und Grundwasser – in riesigen Tanks. Da deren Kapazitätsgrenze im Laufe dieses Jahres laut Tepco erreicht sein wird, entschied die japanische Regierung im vergangenen April, das Wasser – bis heute haben sich rund 1,3 Millionen Tonnen angestaut – ins Meer zu leiten. Die Verklappung soll im April kommenden Jahres beginnen und rund drei Jahrzehnte andauern. Um dem heftigen Aufschrei der Entrüstung von seiten der Fischer und Bauern in Fukushima, Umweltorganisationen und von Japans Nachbarn wie China und Südkorea entgegenzutreten, hat Tepco zusammen mit der Regierung die Hilfe der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erbeten. Die jap...

Artikel-Länge: 3770 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen