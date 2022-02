Vielfältiger Protest

Anlässlich der NATO-»Sicherheitskonferenz« in München mobilisierte am Wochenende erneut ein breites Bündnis gegen das Schaulaufen von Politikern, Rüstungslobbyisten und Militärvertretern. Unter dem Motto »Stoppt den Kriegskurs der NATO-Staaten« verwies der Aufruf zum Protest unter anderem auf die drohende militärische Eskalation des seit 2014 andauernden Konflikts in der Ostukraine. Das Aktionsbündnis wirft unter anderem deutschen Politikern vor, den Konflikt weiter anzuheizen, auch um die EU militärisch stärker auszubauen.

Die Proteste gegen die bis 1994 Wehrkundetagung genannte Veranstaltung waren vielfältig. An der Demonstration durch die Münchner Innenstadt hin zum Marienplatz beteiligten sich am Sonnabend nach Angaben der Organisatoren etwa 3.000 Menschen. Die Polizei sprach von 1.600 Demonstranten. Sie war mit mehr als 3.000 Einsatzkräften angerückt, um die Innenstadt weiträumig abzuriegeln. Die Demonstration war friedlich. Beobachter berichteten geg...