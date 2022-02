Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. Februar 2022, Nr. 42

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Paris, Texas Das melancholische Roadmovie über einen Mann auf der Suche nach seiner Vergangenheit war Wim Wenders’ letzter Film vor seiner Rückkehr aus den USA nach Deutschland. Einer der bekanntesten Filme des deutschen Autorenkinos – überwältigend, orchestriert vom Gitarrenmeister Ry Cooder. BRD/FR 1984. 3sat, Sa., 20.15 Uhr Nordhessen feiert Karneval – Das Beste! Wie in jedem Jahr wird Baunatal wieder zur Hauptstadt des Treibens. Mit dabei sind unter anderem Ciro Visone, der Fulle Fischer, Gunter Raupach, Lilli, Marie & Siegbert Schöpplöffel, Peter Löhmann und viele weitere. Na dann! BRD 2022. HR, Sa., 20.15 Uhr Love & Mercy Aufstieg und Fall von Brian Wilson, dem kreativen Kopf der Beach Boys, untermalt mit den Songs der Poplegende. In den frühen 1960ern stürmten er und seine Band mit knackigem Surfsound die Charts. Als sich Wilson mit immer radikale...

Artikel-Länge: 2691 Zeichen

