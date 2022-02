Neuentdeckter Immobilienboom

Der »Bund zahlt wieder Zinsen«. So lautete die Überschrift einer Nachricht, die von der Versteigerung von sechs Milliarden Euro zehnjähriger Bundesanleihen am vergangenen Mittwoch handelt. Aber wo bleibt der Jubel? Schließlich wird in diesen Tagen der widernatürliche Zustand zinsloser Verschuldung endlich beseitigt. Statt 0,08 Prozent jährlich zu zahlenden Negativzinses, wie bei der letzten derartigen Auktion von Zehnjahrestiteln, erhält der geneigte Käufer auf die bei dieser Versteigerung erworbenen Anleihen je 100 Euro investierter Bundesschuld nun zehn Jahre lang satte 31 Cent vom deutschen Finanzministerium. Was sich Bild, Focus, der Sparkassenverband, die Allianz und alle möglichen anderen Finanzinstitute seit Jahren wünschen, es wird nun Wirklichkeit. Die Hypothekenzinsen sind auch schon gestiegen. In Erwartung weiter steigender Zinsen nehmen Spekulanten und Häuslebauer schnell weitere Kredite auf, um die derzeit noch unter der Inflation liegenden a...