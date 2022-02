Rechte zerfleischen sich gegenseitig

Ein neuer Korruptionsskandal erschüttert die spanischen Rechtskonservativen von der Volkspartei (PP). Doch nicht nur das: Mit ihm tritt der Machtkampf zwischen dem PP-Vorsitzenden Pablo Casado und der Regionalpräsidentin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, offen zutage. Am Donnerstag deckte die Onlinezeitung eldiario.es auf, dass die Madrider Regionalregierung während der ersten Coronawelle 2020 ein Unternehmen damit beauftragt hatte, medizinische Masken zu beschaffen. Im Rahmen des Deals über 1,5 Millionen Euro, von denen 250.000 Masken gekauft wurden, kassierte Ayusos Bruder eine saftige Kommission.

»Ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Führung meiner Partei so grausam und unfair gegen mich vorgehen würde«, sagte Ayuso am Donnerstag vor Journalisten in Madrid. Zuvor hatten mehrere Medien über mutmaßliche Spionage der PP-Führung im direkten Umfeld der Regionalpräsidentin berichtet. Gegenüber dem Sender 7NN erklärte Julio Gutiez, Besitzer der Detektei ...