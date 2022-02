Unternehmen verprellen Nachwuchs

Landauf, landab ist ständig vom gleichen Teufelskreis die Rede: Neben einem sich jährlich verschärfenden Mangel an Fachkräften könnten Unternehmen ihre angebotenen Ausbildungsplätze Jahr für Jahr nicht besetzen. Auch die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) zeichnete in einer Mitteilung Anfang Februar ein ähnliches Bild: Beinahe 20 Prozent aller angebotenen Ausbildungsstellen seien in dem Bundesland aufgrund fehlender Bewerberinnen und Bewerber unbesetzt geblieben. Zwei Drittel der Unternehmen hätten zudem den »fehlenden Zugang zu Bewerberinnen und Bewerbern« als »größte Herausforderung« beim Besetzen offener Ausbildungsstellen genannt. »Das Matching von Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt« funktioniere »nicht, wie es sollte«, äußerte sich IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Will sich in Niedersachsen denn niemand mehr ausbilden lassen?

»Es besteht kein Mangel an jungen Menschen, die gerne eine Berufsausbildung beginnen möchten«...