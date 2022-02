Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. Februar 2022, Nr. 42

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nukleare Gefahr Technische Universität München betreibt in Garching Forschungsreaktor mit atomwaffentauglichem Uran Dirk Seifert Erneut verschiebt die Technische Universität München (TUM) in Garching das Wiederanfahren des mit atomwaffenfähigem Uranbrennstoff betriebenen Forschungsreaktors FRM2. Die Parteien Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sowie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordern, den im Frühjahr 2004 in Betrieb genommenen Reaktor wegen seines rechtswidrigen Einsatzes abzuschalten. Seit einem Störfall im Frühjahr 2020, als Radioaktivität freigesetzt wurde, ist der Forschungsreaktor außer Betrieb. Im Zuge von Reparaturen wurde jüngst eine weitere Leckage festgestellt. »Sicher ist, dass wir im ersten Halbjahr 2022 nicht anfahren werden«, teilte eine Sprecherin der TU auf jW-Anfrage mit. Kein Problem ist demnach das fast volle Lagerbecken mit hochradioaktiven Brennelementen. »Da wir noch Platz in unserem Abklingbecken haben (47 von 50 Positionen belegt), ist ein Wiederanfahren auch ohne Abtransporte möglich und geplant.« Eigentlich sollten erste Abtransp...

Artikel-Länge: 3506 Zeichen

