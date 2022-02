Trotz Kritik unantastbar

Angezählt wurde er schon mehrfach, aber er geht einfach nicht k. o. Bereits im Oktober 2021 hieß es, Mathias Döpfner, Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns, könne eigentlich nicht mehr Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) bleiben. In der Affäre um den geschassten Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hatte die New York Times im vergangenen Oktober über dubiose Äußerungen Döpfners berichtet. Der Branchendienst DWDL zitierte daraufhin unter der Überschrift »Mathias, der Schwurbler« aus wirren Kommentaren, die der Medienmanager schon seit Jahren im Springerblatt Welt publizierte. Der Spiegel wies ihm AfD-nahe Positionen nach. Doch Döpfner hielt sich an der Spitze des Verlegerverbands – ein Ablauf, der sich in ähnlicher Weise Anfang dieser Woche wiederholte.

Mit der spöttischen Überschrift »War was?« kommentierte die Süddeutsche Zeitung am Montag den Umstand, dass bei der am selben Tag online abgehaltenen BDZV-Delegiertenko...