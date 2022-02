Noch fliegt er

Nichts gegen die Schwarzhalsige Kamelhalsfliege. Ich kenne sie nicht, ich kann mir kein Urteil über sie erlauben. Aber Insekt des Jahres? Nein, das ist sie für mich nicht. Es tut mir leid, lieber Naturschutzbund, aber das Kleintier 2022 steht für mich schon fest: Es ist der Maikäfer.

Vielleicht denken Sie jetzt, meine Wahl hat nostalgische Gründe. Von wegen: Früher, als der Maikäfer noch überall rumflog. Oder: Weißt du noch, das Brummen damals in der Luft? Herrlich war das! – Nein, das ist es nicht. Ich bin auch keiner dieser New-Food-Junkies, der Ihnen erklärt, wie proteinhaltig so ein Käfer ist und dass man schon in der Kaiserzeit Käfersuppe serviert hat. Nein, danke!

Wenn ich den Maikäfer in die Reihe der Insekten des Jahres aufnehmen möchte, dann in der Hoffnung, dass er wie so viele seiner Vorgänger hoffentlich bald vom Aussterben bedroht ist. Denken Sie nur an die Gottesanbeterin und den Hirschkäfer. Da hat es...