Milliarden sind nicht genug

Der Pharmariese Pfizer zählt zu den großen Gewinnern der Pandemie. Dank seines gemeinsam mit Biontech entwickelten Impfstoffs Comirnaty konnte das US-Unternehmen seinen Umsatz mit 81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 um 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Doch die Manager bekommen nicht genug. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass Pfizer an seinem italienischen Standort Catania insgesamt 240 Stellen kürzen wird, kam es am Dienstag nachmittag in der Hafenstadt vor dem Sitz des Großindustriellenverbands Confindustria zu heftigen Protesten der Beschäftigten.

Der Kürzungsplan des Konzerns sieht vor, 130 Angestellte mit unbefristeten Verträgen so schnell wie möglich zu entlassen. Bei weiteren 50 sollen im Februar auslaufende Arbeitsverträge nicht verlängert werden. Im August sollen dann noch mal 60 Stellen gestrichen weren, auch hier durch Nichtverlängerung auslaufender Verträge. Die Entscheidung wurde Anfang des Monats vom US-Hauptsitz an die ...