Goldraub wird legitimiert

Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat am Freitag zwei Dekrete erlassen, um den Goldabbau im Amazonasgebiet voranzutreiben. Das erste Gesetz sieht eine Vereinfachung der Kriterien für die Vergabe von Bergbaukonzessionen vor. Ergänzt wird es durch einen weiteren Erlass, der laut Regierungsmitteilung vom Montag ein Unterstützungsprogramm für die Entwicklung des handwerklichen Bergbaus und des Kleinbergbaus sein soll. Ziel des Programms namens Pró-Mape seien die »Förderung bewährter Methoden und die Förderung von Gesundheit und Würde der Menschen, die im handwerklichen Bergbau und im Kleinbergbau tätig sind«.

Das sehen nicht alle so. Roberto Liebgott vom Indigenenmissionsrat der katholischen Kirche (Cimi) glaubt, die Maßnahme diene dazu, den illegalen Bergbau in den indigenen Gebieten zu fördern, berichtete das Portal Jornal Extra Classe am Montag. Das Dekret werde dafür sorgen, dass Goldsucher mit Bergbaugeräten, Waffen und Munition in die Rese...