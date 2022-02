Blankoschecks für Kohleindustrie

Von Kohle können Banken gar nicht genug bekommen. Allerdings: Wenn es ums Buddeln nach dem Rohstoff geht, hat sich die Finanzindustrie Enthaltsamkeit auferlegt. Man wolle der Kohleindustrie auf dem Weg zu einer klimaverträglichen Energieversorgung beistehen und plane, schrittweise aus der Förderung auszusteigen, lautet das Versprechen. Von wegen! Wie eine am Dienstag durch die Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisation Urgewald veröffentlichte Studie belegt, brummt das Geschäft mit dem schwarzen Gold wie eh und je. Demnach haben allein in den vergangenen drei Jahren kommerzielle Geldinstitute weltweit über 1,5 Billionen US-Dollar in Form von Krediten und sogenannten Underwriting-Mandaten in die Branche gesteckt. Selbstredend mischen auch deutsche Akteure mit, darunter die Deutsche Bank und die Allianz-Gruppe.

»Nicht erst seit gestern ist allseits bekannt, dass die Kohleindustrie der Treiber Nummer eins der Klimakrise ist«, befand Katrin Ganswindt, Leiter...