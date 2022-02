Nebenkläger in Afghanistan

Vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten forderten am Mittwoch morgen Demonstranten »Gerechtigkeit für Jamil«. Fast fünf Jahre ist es her, dass der afghanische Flüchtling Jamil Ahmadi am 5. April 2017 nach einem Fußballspiel des 1. FC Union von einer Gruppe von Männern am S-Bahnhof Karlshorst rassistisch beleidigt, brutal zusammengeschlagen und dabei an Kopf und Schultern verletzt wurde. Nach einer coronabedingten Unterbrechung von eineinhalb Jahren wurde am Mittwoch der Prozess gegen drei der mutmaßlichen Angreifer fortgesetzt. Brisanz erhält das Verfahren dadurch, dass einer der Angeklagten, Stefan K., Polizist ist, der am Tattag allerdings freihatte. Für den Prozess herrschten besondere Sicherheitsvorkehrungen, Prozessbesucher mussten ihre Taschen leeren, und ihre Ausweise wurden kopiert.

Die Angeklagten Dennis Y. und Philipp G. konnten zumindest in der Vergangenheit der Berliner Neonaziszene zugerechnet werden. Im April 2016 etwa nahmen sie gemeinsam mi...