Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ungarn im Wahlkampf Kein Geld für Budapest? Reaktionen auf das EuGH-Urteil zu »Rechtsstaatsmechanismus« Matthias István Köhler Regierung und Opposition wollen in Ungarn die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) für ihren Wahlkampf nutzen: Justizministerin Judit Varga schrieb im Anschluss am Mittwoch auf Facebook, die Abweisung einer Klage Budapests und Warschaus gegen den neuen »EU-Rechtsstaatsmechanismus« sei »politisch motiviert«. Es handle sich um einen »lebenden Beweis dafür, dass Brüssel seine Macht missbraucht«. Die EU-Kommission könnte nun Mitgliedern Gelder entziehen, wenn sie es als erwiesen ansieht, dass diese gegen »rechtsstaatliche Standards« verstoßen. Im derzeitigen Fall geht es um finanzielle Unterstützung durch den sogenannten Wiederaufbaufonds, mit dessen Hilfe wirtschaftliche Folgen der Pandemie bekämpft werden sollen. Die Ministerin brachte das EuGH-Urteil in Zusammenhang mit einem Gesetz zum »Kindeswohl«, das im vergangenen Jahr von der ungarischen Regierung verabschiedet worden war. Es soll vermeintlich Minderjährige vor »sexueller Propaganda« schüt...

