»In erster Linie ein Kampf um Hegemonie«

Vergangene Woche veröffentlichte das Aktionsbündnis »Verlage gegen rechts« einen offenen Brief zur kurzfristigen Absage der Leipziger Buchmesse. Was waren bisher die Reaktionen darauf?

Alle Reaktionen, die ich bisher gesehen habe, etwa in den sozialen Medien, E-Mails oder direkten Gesprächen, waren überwältigend positiv. Das hat mich schon fast erstaunt, mit so dermaßen breitem Zuspruch hatte ich gar nicht gerechnet.

Sie kritisieren, dass die Absage hauptsächlich mit den Stornierungen großer Verlage begründet wird. Ginge es denn auch ohne diese verlegerischen Schwergewichte?

Das ist genau die Frage, die wir uns langsam stellen müssen. Das hat auch was mit der Tradition Frankfurt versus Leipzig zu tun. In Frankfurt am Main sind die Konzernverlage deutlich präsenter und die Interessen offensiv wirtschaftlicher. Leipzig ist die einzige konsequente Publikumsmesse, wo es weniger um Lizenzen und Marktpräsenz geht, sondern wo direkt mit lesenden Menschen interagier...