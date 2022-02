Nutznießer der DDR-Abwicklung

Das Klischee vom erstarkenden Neonazismus als typisch ostdeutschem Problem hält sich bis heute. Während die westdeutsche Bourgeoisie von »Diktatursozialisierung« faselt, ist sich die Redaktion der Lotta erkennbar im klaren darüber, in welche Ressentimentfettnäpfchen man treten kann. Die aktuelle Ausgabe Nummer 85 der Antifaschistischen Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen widmet ihren Schwerpunkt der extremen Rechten auf dem früheren Gebiet der DDR und will »nach den Bedingungen fragen, auf denen der ›Erfolg‹ der Rechten im Osten gründet«, wie Britta Kremers in ihrer Einleitung erklärt.

Für die unmittelbare Zeit nach Mauerfall und Anschluss der DDR stellt Marcel Hartwig fest, dass es zunächst Netzwerke aus den »alten Ländern« waren, die mit Neonazitonträgern im Osten ihre Geschäfte machten und den »Soundtrack« lieferten. »Schnell jedoch bildeten sich lokale Szenen in nahezu allen Orten der ehemaligen DDR«, schreibt Hartwig. Der Übergang von extrem r...