Re: Hetzjagd in Frankreich

Bürgerliches Privileg oder Tierquälerei?

In Deutschland gehen die Wilderer mit Nachtsichtgerät zum Ballern, kein Jagdpächter will was bemerkt haben, bis zwei Polizisten tot sind. Das ist leider nicht zum Lachen. In Frankreich ist die Hetzjagd auf Hirsche mit Hunden und Jägern zu Pferde bis heute erlaubt. Das ehemalige Privileg Adliger vor der Revolution wird heute von Bürgern ausgeübt. Doch Tierschützer versuchen, diese Jagden zu verhindern, und riskieren dabei selbst sehr viel. BRD 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Eisland

Der Witwer Marko, der seit 30 Jahren Gefrierware ausliefert, wird in die Frührente abgeschoben. Damit wird sein Leben noch schwieriger. Doch der Tod einer seiner Kundinnen eröffnet neue Perspektiven. Leider hat er die Rechnung ohne ihren neugierigen Nachbarn gemacht. Als ihm dann auch noch sein eigener Sohn auf die Schliche kommt, droht Markos Plan zu scheitern. Mit...