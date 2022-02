Die kürzeste Sezession der Münchner Putschgeschichte

Dienstag, 8. Februar

In Bundes- und Nachbarländern werden rasch die Seuchenschutzregeln kassiert, und bei uns »ist das Impfen irgendwie eingeschlafen«, resümiert der Münchner Staatskanzleichef Florian Herrmann. Der Söder legt ein Paket Lockerungen auf den Kabinettstisch und kündigt an, dass er die einrichtungsbezogene Impfpflicht – ein Bundesgesetz – in Bayern nicht umsetzen wird. Verfassungsbruch, tönt es aus Berlin. Und Ramelow ist stinksauer, weil er nicht selbst auf die Idee gekommen ist.

Donnerstag, 10. Februar

Ich habe seit einiger Zeit starken Bierdurst. Wenn ich am Abend nichts getrunken habe, sehe ich morgens beim Frühstück vor halbgeschlossenen Augen eine Legion Bierflaschen aufmarschieren, im Gleichschritt ploppend und zischend und aus vollem Flaschenhalse singend:

»Umpfta umpfta umpftata

Schnödel-Didel bums trara:

Parademarsch! Parademarsch!

Dem Goethe steckt ein Vers im Arsch!

Schiller im Trompetenrohr:

Kommt Gott sei Dank nur selten vor!

Und jetzt all...