Weiß, Hübchen

Der Genosse Karl Gass, bedeutender Regisseur der Defa, glaubte an das Talent des jungen Katholiken und holte ihn 1965 in seine Dokumentarfilmklasse an der Babelsberger Filmhochschule. Damit war die Laufbahn von Konrad Weiß vorgezeichnet, denn er blieb bis 1989 einer der produktivsten und ungewöhnlichsten Regisseure von Filmen für Kinder. Am Donnerstag vor 80 Jahren wurde er in Schlesien geboren und wuchs nach der Flucht, auf der er seinen Vater verlor, in Genthin auf. Nach dem Abitur und der Arbeit als Elektromonteur ließ er sich als Laie zum katholischen Seelsorger ausbilden, bevor er sich in Babelsberg bewarb.

Neben vielen feuilletonistischen Beiträgen, etwa für den »Abendgruß« des Kinderfernsehens, griff er immer wieder Themen zur Aufarbeitung des Faschismus auf – schon in seinem ersten Film »Flammen« (1967) über die jüdische Widerstandsgruppe Herbert Baum und in seinem bis heute bewegenden Film »Dawids Tagebuch« (1980) ...