Liebesgrüße aus Zossen

Steueroasen – kennt man ja, aus der Südsee oder den Wüsten Arabiens. Aber in Deutschland? Ja, auch da gibt es sie, und zwar nicht zu knapp. Da ist zum Beispiel Zossen im brandenburgischen Sand. Weil Unternehmer dort weniger als zehn Prozent Gewerbesteuern entrichten müssen, hat sich das Städtchen südlich von Berlin zu einem Hotspot für Briefkastenfirmen gemausert. Wer in der nahen Hauptstadt seinen Sitz hat, muss dagegen 14 Prozent von seinem Gewinn an den Fiskus abdrücken. Schön blöd. Wobei das auch für all die armen Kämmerer gilt, die bei der Unterbietungsschlacht nicht mitmachen können oder wollen und mit ansehen müssen, wie sich das Kapital zum billigeren Nachbarort davonmacht.

Aber damit soll jetzt Schluss sein, also vielleicht. Jedenfalls hat sich die neue Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben, dem Feilschen deutscher Bürgermeister um die gierigsten Geschäftemacher Einhalt zu gebieten. Allerdings herrscht in der Frage koalitionsintern Uneinigkei...