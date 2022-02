Autograph des Tages: Schabowskis Spickzettel

Günter Schabowski guckt sich um. Lesebrille auf, Lesebrille ab. Niemand hilft. Auch nicht der Notizzettel, auf dem er zackig abhakt, was schon auf der Pressekonferenz am 9. November 1989 in Berlin zur Sprache gekommen ist. Es geht um Regelungen zu »Privatreisen nach dem Ausland« für DDR-Bürger. Dann stammelt der Sekretär des ZK der SED für Informationswesen auf Nachfrage, wann die neue Ausreiseregelung eintrete, UNESCO-Weltdokumenterbe: »Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.« Die schlechte Figur, die Schabowski macht, haben genug gesehen,...