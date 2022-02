Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kokain und mächtige Feinde Konstruierte Vorwürfe: Urteil gegen Macher des »Ibiza«-Videos in Österreich erwartet Johannes Greß, Wien Bis zu 15 Jahre Haft drohen dem Macher des »Ibiza«-Videos, Julian Hessenthaler. Die heimlich aufgezeichnete Aufnahme mit dem ehemaligen FPÖ-Chef, Heinz-Christian Strache, brachte im Mai 2019 die Regierungskoalition der Rechten mit der ÖVP zu Fall; das Nachbeben beeinflusst die österreichische Innenpolitik bis heute. Zwar wurden die Ermittlungen wegen »verbotener Tonaufnahme« rasch eingestellt, doch im Landesgericht der niederösterreichischen Stadt Sankt Pölten sitzt Hessenthaler, weil er mit Kokain gedealt haben soll. An diesem Mittwoch, dem fünften Prozesstag, wird ein Urteil erwartet. Hessenthaler sitzt mittlerweile seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft soll er zwischen 2017 und 2018 rund 1,25 Kilo Kokain gehandelt haben. Der Angeklagte und seine Anwälte bestreiten das jedoch vehement und sprechen von konstruierten Vorwürfen we...

Artikel-Länge: 3798 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen