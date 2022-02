Ausgesprochen profitabel

Die Biobranche gehört ohne Zweifel zu den Gewinnern der Coronapandemie. Das zeigen erneut Zahlen, die am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz des Branchenverbands Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V. (BÖLW) veröffentlicht wurden. Demnach ist der Umsatz mit Biolebensmitteln und -getränken bundesweit 2021 gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro gestiegen. Die Verbraucher griffen vor allem in konventionellen Supermärkten, bei Discountern und in Drogeriemärkten zu Bioprodukten – dort wurden 9,88 Milliarden Euro mit solchen Artikeln umgesetzt, während der Naturkosthandel mit 3,58 Milliarden Euro einen leichten Rückgang von 120 Millionen Euro gegenüber 2020 verbuchen musste. Bei den sonstigen Biohändlern, etwa Bäckereien, Metzgereien, Wochenmärkten, gingen 2,41 Milliarden Euro über die Theken.

Insgesamt hat der Handel mit Biolebensmitteln und -getränken nach Angaben der »Agrarmarkt Informationsgesellschaft« (AMI) einen Anteil von...