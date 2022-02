Wenn es zu weit geht

Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten, das nächste Spiel ist immer das ­schwerste, und die Nachspielzeit auf dem Betzenberg in Kaiserslautern ist stets eine extrem hitzige Angelegenheit. Na, welches dieser vier in Stein gemeißelten Naturgesetze des Kickwesens wurde nicht von Sepp Herberger formuliert?

Selbst ausgewiesene Nerds dürften da ins Grübeln kommen, nicht jedoch die vor Selbstvertrauen nur so strotzenden Spieler von Drittliga-Primus 1. FC Magdeburg. Denn die Elf von Trainer Christian Titz eilt seit Wochen von Erfolg zu Erfolg, hat die Konkurrenz weit abgehängt und den Aufstieg in die Zweitklassigkeit dicht vor Augen. Bei so viel dicker Hose traut man sich dann auch schon einmal auf dem Betzenberg in der Nachspielzeit unmittelbar vor der FCK-Trainerbank rüde einen Gegenspieler abzugrätschen. Die unter Pfälzer Spielern, Trainern und Zuschauern sofort ausbrechende...