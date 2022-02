»Wichtiges Signal«

In einer mündlichen Anhörung vor dem EuGH in der vergangenen Woche sprachen sich Vertreter der EU-Kommission, der BRD sowie Luxemburgs dafür aus, dass Gewerkschafter weiter dem Aufsichtsrat angehören, auch wenn das entsprechende Unternehmen seine Rechtsform in die einer Societas Europaea (SE) umgewandelt hat. Der Anlass für das jetzige Verfahren, bei dem das BAG beim EuGH die Klärung des Sachverhaltes beantragt hat, liegt bereits acht Jahre zurück: 2014 hatte sich das Softwareunternehmen SAP für den Rechtsformwandel von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine SE entschieden. In diesem Zusammenhang wurde damals zwischen Geschäftsleitung und Beschäftigten ausgehandelt, dass die in der Aktiengesellschaft obligatorische Beteiligungsgarantie der Gewerkschaften im Aufsichtsrat wegfalle. Die bei SAP vertretenen Gewerkschaften IG Metall und Verdi hatten gemeinsam das Antragsverfahren gegen das Softwareunternehmen eingeleitet.

