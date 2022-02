Tricks der ­Lebensmittelindustrie

Vom Giganten Unilever werden Pfanni, Langnese und Knorr angerührt. Sebastian Lege – wer immer das sein mag – zeigt, an welchen Stellen gute Zutaten durch billige ersetzt wurden. Zudem kommen in der Doku Experten zu Wort und geben einen Einblick hinter die Kulissen der Lebensmittelindustrie. Denn viele der Tricks der Konzerne sind ohne fachkundige Hilfe längst nicht mehr zu durchschauen, heißt es. Dabei muss man nur Butterkekse kaufen und schauen, ob Butter drin ist. Ist sie fast nie. Würden Sie zu Hause Weihnachtskekse ohne Butter backen – die lieben Veganis natürlich ausgenommen? Eben. Alles, was fertig ist, macht fertig. Wenn es schnell sein muss un...