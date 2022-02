Spaniens Rechte auf dem Vormarsch

Die rechtskonservative Volkspartei (PP) muss sich jetzt entscheiden, ob sie mit den ultrarechten von Vox eine Koalition in der spanische Region Kastilien und León eingehen will – andere Optionen sind nach der Wahl am Sonntag mit Blick auf die Ergebnisse ausgeschlossen. Eine große Koalition ist so gut wie unmöglich in dem Land. Die Wahlbeteiligung lag bei 63 Prozent, weniger als 2019. PP erreicht 31 von 81 Sitzen, zwei mehr als damals. Vox dagegen konnte gleich zwölf Abgeordnete mehr im regionalen Parlament unterbringen und wird mit 13 die drittstärkste Kraft sein.

Vor vier Jahren war in der Region noch die sozialdemokratische Partei PSOE in der Mehrheit. Sie verlor nun sieben Sitze und wird mit ihren verbliebenden 25 weiterhin die Opposition führen. Die Linkskoalition Unidas Podemos (UP) behält ihr einziges Mandat. Neu dabei ist die Regionalpartei Soria Ya, die drei Abgeordnete stellt. Genau wie Unión del Pueblo Leonés (Union des Volkes von León), die auch...