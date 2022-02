Tödliche Konfrontation

Erneut ist ein junger Palästinenser bei einer israelischen »Antiterroroperation« getötet worden. In der Nacht auf Montag wurde während einer Razzia der israelischen Armee in der besetzten Westbank im Dorf Silat Al-Harithiya unweit von Dschenin der 17 Jahre alte Mohammed Abu Salah erschossen. Vier weitere Personen wurden verwundet. Das meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Die Armee drang in das Dorf ein, um das Haus abzureißen, in dem die Familie eines Mannes wohnte, der zusammen mit drei anderen verdächtigt wird, bei einer Schießerei Mitte Dezember den 25 Jahre alten Thora-Studenten Yehuda Dimentman getötet zu haben. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Die Zerstörung von Häusern ist eine gängige Kollektivstrafe der israelischen Armee. Sie wird von Menschenrechtsgruppen scharf kritisiert und ist auch in Israel höchst kontrovers. Dimentman war offenbar ins Visier einer bewaffneten palästinensischen Gruppe geraten, weil er in der völkerre...