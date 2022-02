Olympische Medaillenfluten

Keine Überraschung: Nach der ersten Wettkampfwoche bei den Olympischen Winterspielen in Beijing hat Norwegen die meisten Medaillen errungen. Schon bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 war das norwegische Team klar überlegen gewesen. 39 Medaillen waren es am Ende. Danach kam Deutschland mit 31. So deutlich ist der Vorsprung in Beijing noch nicht. Am Sonntag morgen hatte Norwegen 17 Medaillen vorzuweisen, Deutschland und Österreich je 14, Russland und Kanada je 13.

Die Überlegenheit Norwegens wäre deutlicher, würde nicht ausgerechnet das Langlaufteam eine Krise durchmachen. In Pyeongchang gewannen norwegische Langläufer 14 von 37 vergebenen Medaillen (beim 10-Kilometer-Lauf der Frauen teilten sich zwei Läuferinnen den dritten Platz). In Beijing sind es bisher nur 4 von 24. Hinter den Ausnahmeerscheinungen Therese Johaug (Gold im Skiathlon und über 10 Kilometer) und Johannes Høsflot Klæbo (Gold im Sprint, Bronze über 15 Kilometer) wird es dünn. Das hat ...