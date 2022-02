Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Säen, ernten, posten Influencer in der Landwirtschaft Geschichten und Videos von Melkmaschinen, Mähdreschern und Weingütern auf Social Media – brauchen wir nicht, aber wer fragt uns schon, wir müssen ja nicht hinsehen. Junge Bäuerinnen und Bauern erreichen so jedenfalls Hunderttausende Menschen im Direktmarketing, weit über ihre Dörfer und die Regale der Lebensmittelriesen hinaus. Also, alles wird nicht nur schlechter. BRD 2021. Arte, 19.40 Uhr Lemon Tree Die Palästinenserin Salma pflegt den Zitronenhain ihres verstorbenen Vaters im Westjordanland, an der Grenze zu Israel. Doch als der israelische Verteidigungsminister Navon ins Nachbarhaus zieht, werden die Zitronenbäume zum Geheimdienstproblem. Sehenswert und bittersüß. Israel/BRD/Frankreich 2008. Arte, 20.15 Uhr Die Neue Seidens...

Artikel-Länge: 2457 Zeichen

