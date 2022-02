Organisierte Klassengewalt

In diesen Tagen ist Heft 337 der Zeitschrift Das Argument unter dem Titel »›Nie mehr ohne uns‹. Wider die kapitalistische Enteignung« erschienen. Schwerpunkt der neuen Ausgabe ist die Lage in Lateinamerika. Wir veröffentlichen daraus leicht gekürzt und mit freundlicher Genehmigung der Redaktion den Aufsatz über Aufstandsbekämpfung und kapitalistische Entwicklung in Kolumbien von Aaron Tauss, David Graaff und Daniel Pardo. (jW)

Ende 2016 unterzeichneten die kolumbianische Regierung und die marxistisch-leninistischen Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) einen historischen Friedensvertrag. Das Übereinkommen mit der größten Guerillabewegung des Landes bedeutete eine Zäsur in der blutigen Geschichte des Bürgerkriegs. Seit Mitte der 1960er Jahre sind 262.000 Menschen gestorben, 80.000 verschwunden und mehr als 7,2 Millionen vertrieben worden. Trotz des Friedensabkommens geht die Gewalt in vielen Teilen des Landes unvermindert weiter. Allein im Jahr 202...