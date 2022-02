»Bildung ist Aufgabe und Verpflichtung des Staates«

Das Niederrhein-Kolleg Oberhausen, kurz NRK, soll geschlossen werden. Wie begründet das die »schwarz-gelbe« NRW-Landesregierung?

Die Begründung liegt in der Nichterfüllung der Schulmindestgröße und dem fehlenden zweiten Bildungsgang neben dem Bildungsgang Kolleg. Dabei hat das dominant von der Landesregierung beworbene und von der Stadt Essen begrüßte Nikolaus-Groß-Abendgymnasium, NGA, in Essen ein kleineres Fachangebot, insbesondere in den Gesellschaftswissenschaften. Es gibt keine Volkswirtschaftslehre, keine Philosophie, keine Soziologie, auch keine Kunst und Chemie. Insgesamt werden also am NGA fünf Fächer weniger angeboten als am NRK.

Die Politik ist gefordert, sich endlich mit einer Reform des zweiten Bildungsweges auseinanderzusetzen. Die Klientel und die Notwendigkeiten haben sich verändert, die Bedingungen hingegen nicht. Statt Reformen voranzubringen, werden innerhalb kürzester Zeit zwei Weiterbildungskollegs im Herzen des Ruhrgebiets geschlossen....