Der Beschützer

Ein heimischer Krimi, der das Globale mitdenkt und auch noch gut gemacht ist. Ja, so was gibt es. Der BKA-Beamte Jan Schäfer bekommt den Auftrag, eine Kronzeugin des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg zu beschützen. Die Frau mit dem Namen Fiona Weibel soll in einem Prozess gegen die eigene Firma, eine Schweizer Reederei, aussagen. D 2021.

Das Erste, Sa., 20.15 Uhr

Lass Dich überraschen am laufenden Band

Der große Rudi-Carrell-Abend

Der große Rudi-Carrell-Abend

»Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen, dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen.« Wer hat den Song noch im Ohr? Der NDR erinnert an die große Entertainerlegende. Neben prominenten Weggefährten kommen auch die Kinder von Rudi Carrell zu Wort. Geht das noch? Sind wir nicht sch...