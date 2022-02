Gegründet 1947 Sa. / So., 12. / 13. Februar 2022, Nr. 36

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Retromanie und das alles Berlinale. Es wird im zweiten Durchlauf doch nicht besser. Festivaleröffnung mit François Ozons »Peter von Kant« Manfred Hermes Petra von Kant hat das Modedesign hingeschmissen und das Geschlecht gewechselt. Peter macht jetzt Filme, bewohnt ein Loft in Köln und ist außerdem schwul. Nach eigenem Bekunden hat François Ozon Fassbinders »Die bitteren Tränen der Petra von Kant« »libéralement« adaptiert. Das ist eine Übertreibung, denn es gibt da buchstäblich nichts, das nicht »Fassbinder« wäre, jedes Ding, alle Farben und noch die hinterste Eckbank schreien es heraus. Und der Hauptdarsteller Denis Ménochet beschwört den deutschen Regisseur auch körperlich herauf. Ozon hat mit Fassbinders Wohnungsspiel auch dessen Prämissen und typische Konstellation kreuzweiser Verhangenheit übernommen. Hier spannt sie sich zwischen Liebe und dem sozialen Privileg. Amir nutzt sein Aussehen und macht das einzige Produktionsmittel, das ihm zur Verfügung steht, Peter zugänglich, einem erfolgreichen Regisseur. Diese Liebe ist einseitig und zieht Abhängigkeiten nach sich, gleicht auf der anderen Seite aber a...

Artikel-Länge: 3818 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen