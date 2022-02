Braver Protest

Die neue Bundesregierung ist seit 63 Tagen im Amt, und die Erderwärmung ist noch nicht gestoppt. So weit, so wenig überraschend. 2022 werden in Deutschland immer noch unzählige Autobahnen neu- oder ausgebaut. Waldstücke sollen für die grauen Schlangen aus Asphalt weichen. So auch beim Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen. Der Sterkrader Wald soll gerodet werden, damit eine bestehende Autobahn auf sechs bis acht Spuren erweitert werden kann. Darauf machte die Jahresauftaktpressekonferenz von Fridays for Future aufmerksam, die unter dem Motto »Zerstörung stoppen – Greenwashing offenlegen« am Freitag mittag im Gasometer Oberhausen stattfand.

Der Gasometer Oberhausen ist ein Industriedenkmal und die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas. Er gilt als Ankerpunkt der Industriekultur und steht damit sinnbildlich für den von Fridays for Future geforderten Strukturwandel. Moderiert wurde die Pressekonferenz vom Wissenschaftler Niklas Höhne, der für ...