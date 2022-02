Ansporn für Fundamentalisten

Die Ampelregierung hat einen Entwurf vorgelegt, den Strafrechtsparagraphen 219 a, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, abzuschaffen. Künftig soll nicht mehr unter Strafe gestellt werden, wenn Ärztinnen und Ärzte sachlich darüber informieren, wie ein Abbruch in ihrer Praxis vorgenommen wird. Zugleich war von Bundesjustizminister Marco Buschmann, der das Vorhaben bei einer Pressekonferenz am 17. Januar vorstellte, zu hören: Am »Schutzkonzept des ungeborenen Lebens« ändere sich dadurch aber nichts.

Der FDP-Mann nutzt so eben die Rhetorik, die regelmäßig von rechten und frauenfeindlichen Abtreibungsgegnern angeführt wird, wenn diese fordern, der Paragraph 218 dürfe nicht angetastet werden. Paragraph 218 verbietet auch heute noch grundsätzlich Schwangerschaftsabbrüche. Nur unter gewissen Voraussetzungen bleibt die Betroffe...