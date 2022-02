Knutschen und mausen

Identitätsfindung ist ja so was von angesagt! Der queere Coming-of-Age-Film, man könnte ihn auch den schwul-lesbischen Coming-out-Film nennen, hat den heterosexuellen Teenagerliebesfilm fast komplett vom Markt verdrängt. Besonders auf internationalen Festivals sind Filme rund um »Diversität« beliebt, und Regisseure wählen das Thema gerne für ihr Erstlingswerk. Schließlich lässt es sich in »Teenage angst« hervorragend schwelgen, die noch größer ist, reibt sie sich an verstaubten gesellschaftliche Normen. Kann man wenig falsch machen mit den armen, süßen Homos. Und autobiographische Züge im Werk gestalten Interviews fürs Programmheftchen so herrlich einfach: »Ist Ihnen das wirklich so passiert?« – »Ja, und es war eine sehr schwierige Zeit!« Ein jeder kann von sich selbst gut sülzen, auch wenn der Horizont so klein, gell? Große Aufmerksamkeit dieser Art genoss auf der vergangenen Berlinale ein sehr bunter Sülzfilm namens »Futur drei« (Regie: Faraz Shariat).

