Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Wie bei James Bond hier« Pest an Bord: Coronaspaß auf dem Lande Frank Schäfer Die Bewohner der niedersächsischen Tiefebene haben Jahrhunderte Zeit gehabt, sich ein dickes Fell wachsen zu lassen oder wegzuziehen. Die geblieben sind, bringt nichts mehr aus dem Gleichgewicht. Eine Pandemie schon mal gar nicht. So erzählt mir Bärbel, die Schützenkönigin des mittelgroßen Haufendorfes Adenbüttel, wie sie neulich bei Rewe in der nahen Kreisstadt dem alten Obstbauern Siedentopp begegnet ist, einem babamäßigen Quälgeist und ewig missmutigen Atzen. Kirschen klauenden Kindern hat er vor Jahren einen 15er Schlüssel nachgeworfen – und eins im Kreuz getroffen. Man begrüßt sich knapp. Bärbel lässt sich einmal mehr ihr negatives Vorurteil bestätigen und schiebt den Einkaufswagen zügig aus der mentalen Gefahrenzone. Erst dann fällt es ihr siedentoppheiß wieder ein. Der Mann sollte in Quarantäne sein. Wie ein Virus hatte sich jüngst im Kaff die Nachricht seiner erzwungenen Isolation verbreitet. Die Genugtuung nahm unschöne, aber sehr nie...

