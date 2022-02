Sie und Thomas Walter leben im Exil in Venezuela und wurden dort erst kürzlich als von Deutschland verfolgte politische Flüchtlinge anerkannt. Ihnen beiden und dem im vergangenen Jahr verstorbenen Bernhard Heidbreder wird hierzulande unter anderem vorgeworfen, sich 1995 verabredet zu haben, um einen im Bau befindlichen Abschiebeknast zu sabotieren und ihn in die Luft zu sprengen. Eine solche Tat fand nie statt. Welche Bedeutung hat es für Sie, dass Ihr Asylantrag in Venezuela positiv beschieden wurde?

Das Leben wird dadurch besser, es gibt mehr Rechtssicherheit. Wir müssen keine Verfolgung mehr fürchten. Das ist im Alltagsleben sehr wichtig. Bisher gab es immer die Möglichkeit, dass wir verhaftet werden. Jetzt können wir endlich ein Telefon, ein Bankkonto, einen Führerschein besitzen und unseren Alltag selbst organisieren. Die venezola...