Elser

Georg Elser ist Antifaschist, das macht ihn unbeliebt unter seinen deutschen Mitmenschen und zum Ziel der Herrschenden. Als die Repressionen ihm und seinen Freunden gegenüber immer lebensbedrohlicher werden, fasst er den Plan, Hitler zu töten. Das Attentat am 8. November 1939 scheitert. Die Nazis glauben nicht, dass er allein gehandelt hat. Unter Folter soll er seine vermeintlichen Mitverschwörer verraten. Nach den Verhören kommt er in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau, wo Elser schließlich auf Befehl Hitlers am 9. April 1945 ermordet wird. Hut ab vor diesem Mann! Mit Christian Friedel und Katharina Schüttler. BRD 2015.

RBB, 20.15 Uhr

Systemsprenger

Benni fliegt überall raus: Sie ist zu laut, wild und brutal. Dabei will die Neunjährige doch nur Liebe, Geborgenheit und endlich wieder bei der Mutter wohnen. Di...